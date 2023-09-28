بلينكن: الصين تسعى الى أن تصبح القوة المهيمنة في العالم على حساب الولايات المتحدة

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الصين تسعى الى أن تصبح "القوة المهيمنة" في العالم على حساب الولايات المتحدة، مكررا تحذير بكين من إثارة توتر بشأن تايوان.
وردا على سؤال بشأن نوايا الصين خلال منتدى أقامته مجلة "ذا أتلانتيك"، اوضح بلينكن "أعتقد أن ما تريده هو أن تصبح القوة المهيمنة في العالم، عسكريا، اقتصاديا، ودبلوماسيا". وأضاف "هذا ما يسعى إليه الرئيس الصيني شي جينبينغ" الذي يقود البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام.
وتابع أن ذلك "ليس أمرا مفاجئا. للصين تاريخ مذهل... أعتقد انه اذا رأيت واستمعت للقادة الصينيين، فهم يسعون لاستعادة ما يعتقدون أنه مكانتهم المستحقة في العالم".
وسبق لبلينكن أن تحدث عن رغبة صينية في "إعادة صياغة النظام العالمي".
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