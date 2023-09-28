قديروف لبوتين: دبابات "أبرامز" لا تشكل مصدر قلق لنا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتي مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف. وناقش الطرفان أولا العملية العسكرية الخاصة، حيث أكد قديروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "أمره سيُنفّذ بنسبة 100%". وتابع قائلا: "مقاتلونا كل يوم يأسرون جنودا، وكل يوم يدمرون معدات، دبابات أبرامز لا تشكل مصدر قلق".
واوضح قديروف خلال الاجتماع مع الرئيس: "فلاديمير فلاديميروفيتش، إذا لم يتم تنفيذ أمرك، فهذا يعني أننا لا نستطيع العيش في هذه الدولة، وسوف ننفذ أمرك بنسبة 100%". وأضاف أنه تم شراء أكثر من ألف و100 وحدة من المعدات، بما في ذلك أكثر من 100 مركبة مدرعة، للمقاتلين الشيشان الموجودين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وأشار قديروف إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية، تم إنشاء خمسة أفواج وثلاث كتائب في جمهورية الشيشان". وأضاف: "هذه هي قضيتنا المشتركة، وعلينا أن ننتصر معًا، كل شعبنا يدعمكم".
وفي حديثه عن الوضع الحالي في الشيشان، أشار إلى أنه "لا توجد مشكلات خاصة". وقال: "لقد قمتم بحل هذه المشكلات منذ وقت طويل، والآن هناك قضايا اقتصادية تحتاج إلى مساعدتكم، كما هو الحال دائما".
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