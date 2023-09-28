"النشرة": أمن الدولة أوقفت 3 أشخاص بجرم قطع اشجار في منطقة الحمامص - الخيام

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "دورية تابعة لامن الدولة-مكتب مرجعيون و حاصبيا اوقفت ط.ش - ذ.ش - ع.ش بجرم قطع اشجار في منطقة الحمامص-خراج بلدة الخيام دون اخذ اذن مسبق في ارض تابعة لوقف الكاثوليك، حيث تم مصادرة المناشير والمضبوطات بناءا لاشارة القضاء المختص".

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