شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا توقّع «اتفاقاً تاريخياً» لشراء منظومة صواريخ إسرائيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (أ ف ب)

وقّعت ألمانيا اتفاقية لشراء منظومة «آرو 3» Arrow 3 الإسرائيلية للصواريخ فرط الصوتية، والتي ستصبح جزءاً رئيسياً من الدفاعات الأوروبية في وجه أي هجوم جوي.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن التوقيع على الاتفاق الذي يعد الأكبر في تاريخ إسرائيل وقطاع الصناعات الدفاعية لديها، يعدّ «يوماً تاريخياً» بالنسبة للبلدين.

وتُعدّ الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 3,5 مليار دولار تقريباً، أكبر صفقة لقطاع الصناعة العسكرية الإسرائيلية على الإطلاق.

واعتبر بيستوريوس أن منظومة «آرو 3» ستمكّن «أنظمة الدفاع الجوي الألمانية من أن تكون جاهزة للمستقبل».

وقادت ألمانيا حملة لتعزيز الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وحثّت الحلفاء على شراء أنظمة ردع بشكل مشترك.

وأضاف بيستوريوس «يمكننا أن نرى مع الهجمات الروسية اليومية على أوكرانيا كم أن أنظمة الدفاع الجوي مهمة».

من جهته، قال غالانت إن توقيع الاتفاق «حدث مؤثر لكل يهودي»، نظراً إلى أحداث المحرقة.

وأضاف «بعد مرور 80 عاماً فقط على نهاية الحرب العالمية الثانية، تتعاون إسرائيل وألمانيا اليوم في بناء مستقبل أكثر أماناً».

و«آرو-3» نظام دفاعي صاروخي طوّرته إسرائيل والولايات المتّحدة سوياً لاعتراض وإسقاط الصواريخ الباليستية فوق الغلاف الجوي للأرض.

ونظام «آرو-3» الذي موّلته جزئياً الولايات المتحدة تمّ تطويره وإنتاجه من قبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلية «آي أيه آي» بالاشتراك مع عملاق صناعة الطيران الأمريكية «بوينغ».

ووفقاً للشركة الإسرائيلية المطوّرة لـ«آرو-3»، يمكن للنظام الدفاعي الجوي اعتراض صواريخ باليستية يتمّ إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كم.

وتمّ نشر النظام لأول مرة في عام 2017 في قاعدة جوية إسرائيلية. وتتوقّع برلين أن يتمّ تسليم النظام الدفاعي في الربع الأخير من عام 2025.