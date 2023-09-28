شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يلقي خطاباً عن الديمقراطية وسط احتدام المنافسة الانتخابية مع ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، خطاباً مهماً في ولاية أريزونا بشأن حماية المؤسسات الديمقراطية، في هجوم جديد على الرئيس السابق دونالد ترامب، مع تكثيف المتنافسين معركتهم الانتخابية لعام 2024.

وأشار البيت الأبيض إلى أن خطاب بايدن «سيكرّم أيضاً إرث» السناتور الجمهوري الأمريكي الراحل جون ماكين الذي شارك الرئيس الديمقراطي عدم تقبل ترامب.

ومع إظهار استطلاعات الرأي نتائج متقاربة لهما، كثّف بايدن (80 عاماً) هجماته على المرشح الجمهوري الأوفر حظاً دونالد ترامب لمحاولته «تدمير» الديمقراطية.

ويواجه قطب الأعمال الشعبوي ترامب، اتهامات جنائية بمحاولة عكس نتيجة انتخابات 2020، والتي حاول أنصاره قلبها بمهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن خطاب بايدن في مدينة تيمبي بولاية أريزونا، «سيركّز على أهمية المؤسسات الأمريكية في الحفاظ على ديمقراطيتنا والحاجة إلى ولاء مستمرّ للدستور الأمريكي».

وأضاف: «سيكرّم الرئيس صديقه وبطل الحرب السناتور الراحل جون ماكين الذي يشكّل عدم قبوله لإساءة استخدام السلطة والإيمان بأمريكا مثالاً قوياً يمكن اتباعه».

ويُعدّ استحضار ذكرى ماكين، وهو بطل حرب فيتنام وشخصية سياسية أمريكية تحظى بالاحترام، محاولة واضحة من جانب بايدن للمقارنة بترامب.

وكان ماكين لا يحب ترامب، وسحب دعمه له في انتخابات عام 2016، وقال قبل وفاته بسرطان الدماغ في عام 2018، إنه لا يريده أن يحضر جنازته.

وكان الشعور متبادلاً، إذ سخر ترامب في عام 2015 من مكانته كبطل حرب.

أمّا بايدن، فألقى كلمة في جنازة ماكين قائلاً إنه «أحبّه»، وأن صداقتهما تجاوزت الخلافات السياسية.

هذا الأسبوع، أجرى بايدن وترامب زيارات منفصلة لعمّال السيارات المضربين عن العمل في ولاية ميشيغن، إذ توجّه الأول، الثلاثاء إلى الولاية لتقديم دعم للإضراب، فيما تحدث الثاني في اليوم التالي أمام مصنع لتصنيع قطع الغيار في بلدة كلينتون على بعد ما يزيد قليلاً على 60 كيلومتراً من المكان الذي زاره بايدن.

ثم انطلق بايدن في سلسلة من الفعاليات الانتخابية التي استخدمها لتوجيه نيرانه إلى ترامب بشأن قضية الديمقراطية.

وقال بايدن في كاليفورنيا مساء الأربعاء: «إن دونالد ترامب وجمهوريي (حركة ماغا) (حركة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى التي أطلقها ترامب) مصممون على تدمير الديمقراطية الأمريكية، لأنهم يريدون تحطيم الهياكل المؤسسية».

ويأتي الخطاب الذي سيلقيه بايدن، الخميس، غداة تغيّب ترامب عن المناظرة الثانية السابقة لانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية.