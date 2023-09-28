انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد ضرورة صرف التخصيصات المالية لتمويل مشاريع الوزارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ مشاريع أولويات البرنامج الحكومي وتمويلها في مختلف القطاعات".

وناقش رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الذي حضره وزيرة المالية وعدد من وكلاء الوزارات ورئيس هيأة المستشارين وعدد من المستشارين، مجموعةً من المواضيع، أهمها "زيادة الشمول لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية والمُعين المتفرغ، ومشاريع قطاع الصحة في دعم المراكز التخصصية لأمراض القلب وأمراض السرطان وزيادة نسبة تغطية شراء الأدوية في المحافظات، ومشاريع البنى التحتية في وزارة الإسكان والإعمار، ومشاريع الصيانة والنقل في قطاع الكهرباء، استعداداً للصيف المقبل، بالإضافة إلى دعم تقنيات الري الحديثة في قطاع الزراعة".



وأكد، بحسب البيان، على "ضرورة صرف التخصيصات المالية لهذه المشاريع، والمشاريع الاستثمارية الاخرى، بآلية جديدة تُسرّع في إنجاز المشاريع، ووجّه وزارة الصحة بالتركيز على تأهيل المستشفيات في محافظة نينوى من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة".

وبيّن السوداني أن "أولويات البرنامج الحكومي يجب أن تنعكس على صرف تخصيصات الموازنة، منوّهاً بأنّ استقرار البلد يعتمد على إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد".

