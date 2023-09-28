الفئة الثالثة.. جامعة بنها تصدر بيانًا رسميًا بشأن تصنيف التايمز البريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي أصدر نتيجة نسخته الجديدة لعام 2024 لتصنيف الجامعات حول العالم.

وأوضح أن جامعة بنها احتلت الترتيب 1001 - 1200 عالميًّا ضمن 2.673 جامعة، جرى تصنيفها خلال هذا الإصدار بين أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة حول العالم، ومحلياً احتلت المركز بالفئة الثالثة مع جامعات عين شمس وبنى سويف والفيوم والمنيا والنيل والسويس وقناة السويس وطنطا وزويل، بين 38 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

وأشار الجيزاوي، في بيان للجامعة اليوم، إلى أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات، أجرى تغييرات في المنهجية الخاصة بحساب تأثير الاستشهادات المرجعية (FWCI)، إذ جرى تقسيمه إلى 3 مقاييس مصممة لتكون أكثر تمثيلا لجودة مخرجات البحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من التغييرات الأخرى التي طرأت على منهجية التصنيف للإصدار الحالي.

ولفت إلى أن التصنيف يستند إلى 13 مؤشرًا لقياس أداء الجامعات، يقيم المؤسسة في 5 محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة الجامعة من هيئة تدريس وإداريين وطلاب، على هذا الإنجاز ودوره في اكتساب ثقة المجتمع والمستفيدين وتحسين سمعة الجامعة المؤسسية والاكاديمية وعند جهات التوظيف.