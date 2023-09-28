زوجة تنهي حياتها بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية.. وشقيقها يكشف التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أنهت ربة منزل مقيمة في بندر أجا دائرة محافظة الدقهلية، حياتها بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال والمعروفة إعلاميا بـ"الحبة القاتلة".

اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزي بوصول "ر.ع"، 36 عاما، ربة منزل، مصابة بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر بادعاء "تناول مادة سامة"، وتوفيت عقب وصولها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال زوجها، صاحب معرض موبيليا، وشقيقها "م"، أقرا بقيام المتوفاة بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال، بقصد الانتحار، ما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياتها وذلك لوجود خلافات عائلية بينها وزوجها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد انتهاء التشريح.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين