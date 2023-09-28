مقتل مسن خلال مشاجرة فى الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قُتل مسن في قرية البلاوية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة مع فلاح.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي بقرية البلاوية التابعة للمركز بوجود مشاجرة ومتوفى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المبااحث، بالفحص تبين أن "م.أ.ا"، 67 عامًا، بالمعاش، قُتل إثر إصابته بكدمات فى البطن والوجه بسبب ضربات تلقاها من المتهم "إ.ع"، 44 عامًا، فلاح خلال مشاجرة بينهما.

بسؤال شهود الواقعة أكدوا وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي، وذلك بسبب خلافات الجيرة على شارع فاصل بين منزليهما، ما نتج عنها إصابة الأول، وعقب ذلك تعرض لأزمة صحية توفي على إثرها.

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة.