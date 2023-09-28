شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة الضبع توقع على نموذج لتزكية الرئيس السيسى في انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت "الضبع"، في تصريحات لها، دعم حزب مستقبل وطن المُطلق لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، معربة عن الثقة الكاملة فيه لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير الفترة المقبلة.

وشددت عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي هو الأجدر للمرحلة المقبلة، لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في ظل عالم يموج بصراعات وأزمات اقتصادية تستدعي شخصية مثل "السيسي" يكون قادرًا على الخروج بمصر من تلك الأزمات ويستكمل المنجزات التي حققتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة.

وأشارت النائبة غادة الضبع، إلى أنها تدعم الرئيس السيسي الذي الذي حصلت في عهده المرأة المصرية، على العديد من المكتسبات، حتى تلقدت مناصب مهمة في مواقع اتخاذ القرار، فضلا عن تمثيلها بنسب غير مسبوقة في مجلسي النواب والشيوخ.