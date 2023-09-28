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السياسة الدولية تطرح ملفا عن الاتحاد الإفريقى بعد 60 عاما

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القاهرة - سامية سيد - طرح اليوم في الأسواق  العدد (٢٣٤) أكتوبر ٢٠٢٣ من مجلة السياسة الدولية ،حيث تضمن مجموعة من الدراسات والمقالات البحثية الهامة من بينها الافتتاحية بعنوان "50 عامًا على حرب أكتوبر 73: درس الانتصار والتحولات  الاستراتيجية المصرية …. " بقلم رئيس التحرير أحمد ناجى قمحة ،ومجموعة من الدراسات منها  جدلية الدولة والحركات الإسلامية.. قراءة فى مفهوم العلاقات الدولية فى فكر الإخوان ، مستقبل أمن الساحل الإفريقى بين التنافس الدولى والتهديدات الإرهابية، المسئولية الدولية تجاه استخدام الأسلحة الحديثة فى النزاعات ، أثر الشراكة الصينية-العربية على التوازن الاستراتيجى فى المنطقة

وحمل ملف العدد عنوان: الاتحاد الإفريقى بعد 60 عامًا.. استراتيجية مواجهة التحديات

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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