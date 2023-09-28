شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوقعون نماذج تزكية لتأييد الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توقيع نموذج تزكية مرشح الرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر البهو الفرعوني، متابعا:" قمت بتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي كمرشح لفترة رئاسية جديدة ، فحزب مستقبل وطن الذي أنتمي له أعلن منذ فترة دعم وتأييد " السيسي " مرشحا".
وأشار السجينى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب توقيعه النموذج :" المجلس يشهد حالة من الزخم منذ أيام لتوقيع طلبات التزكية من أعضاء ممثلين لأحزاب مختلفة مثل الوفد والشعب الجمهورى و هم لديهم مرشحين، قائلا:" المنصب الرئاسي ثقيل و له وقاره و يرتب حمل وعبء على الضمير الوطني للنواب مرتبط بأمانة الاختيار".
واستكمل السجينى:" اختياري للرئيس السيسي مبني على قواعد شخصية وعقلية و وجدانية ترتبط بي شخصيا بعيدا عن الالتزام الحزبي، فقد عملت 8 سنوات نائبا وقبلها شهدت على الحراك السياسي لمصر فى السنوات السابقة لعام 2015 وكل هذه الخلفية تجعلني أنظر للأمور نظرة عملية مجردة، لذا فإن اختيار السيسي لاستكمال مشواره وحلمه لإعادة بناء هذا الوطن ".
وشدد "السجينى" على أن النواب المستقلين سيكون لهم دور فى الانتخابات الرئاسية القادمة رغم عدم وجود التزام حزبي، الإ أن وجودهم اليوم لتوقيع نماذج التزكية يؤكد أن هناك استيعاب الفكرة ومسؤولية النائب ودوره فى العملية الانتخابية، بغض النظر عن اسم المرشح أو انتمائه الحزبي ".
وكان عدد من رؤساء اللجان البرلمانية قد قدموا اليوم نموذج تزكية المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.
النائب سامي سوس يزكي ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات ومسيرة العطاء
وأعلن النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، التوقيع على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال حضوره بمقر مجلس النواب.
وأكد سوس، فى بيان له اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات ضخمة خلال الفترة الماضية فى مختلف المجالات بجميع محافظات الجمهورية ، مما يتطلب منا دعمه لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال تلك الإنجازات والنهوض بالدولة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه دول العالم جميعا .
وأكد سوس، أن دعم الرئيس السيسي يأتي لعدة اعتبارات، أبرزها استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها
في أرجاء الوطن كافة، وصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس، وضع خريطة تنمية عملاقة بإطلاق المشاريع القومية الكبرى، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وتحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم إلا أن الرئيس السيسي يبذل جهدًا كبيرًا من أجل تخفيف تلك الآثار والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا، داعيا الشعب المصري إلى الالتفاف حول الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة للإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، وأن المشاركة مسئولية وواجب وطني.
وكان البهو الفرعوني بالمجلس شهد توافد عدد كبير من النواب، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.
والجدير بالذكر ،أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مرشح.
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