وزير الخارجية الإيطالي: جمعيات الإنقاذ البحري يجب ألا تكون مصدر جذب للمهاجرين

اوضح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن جمعيات الإنقاذ البحري العاملة في البحر المتوسط ​​يجب ألا تكون "مغناطيسا" يجذب المهاجرين إلى أوروبا.

ولفت تاياني خلال لقاء صحفي في برلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الى انه "لا أحد يشن حربا على المنظمات غير الحكومية، نقول فقط إنه يجب ألا تكون مغناطيسا لجذب المهاجرين غير الشرعيين".

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني هذا الأسبوع إلى المستشار الألماني أولاف شولتس تخبره أنها علمت "بدهشة" بمبادرة الحكومة الألمانية لتمويل الجمعيات الخيرية للمهاجرين العاملة في البحر المتوسط ​​وفي إيطاليا.