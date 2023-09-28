اوضح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن جمعيات الإنقاذ البحري العاملة في البحر المتوسط يجب ألا تكون "مغناطيسا" يجذب المهاجرين إلى أوروبا.
ولفت تاياني خلال لقاء صحفي في برلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، الى انه "لا أحد يشن حربا على المنظمات غير الحكومية، نقول فقط إنه يجب ألا تكون مغناطيسا لجذب المهاجرين غير الشرعيين".
وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني هذا الأسبوع إلى المستشار الألماني أولاف شولتس تخبره أنها علمت "بدهشة" بمبادرة الحكومة الألمانية لتمويل الجمعيات الخيرية للمهاجرين العاملة في البحر المتوسط وفي إيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيطالي: جمعيات الإنقاذ البحري يجب ألا تكون مصدر جذب للمهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.