النشرة: خطف رجل في كامد اللوز في البقاع الغربي من قبل مسلحين

افاد مراسل "النشرة"، "باقدام 6 مسلحين ملثمين يستقلون سيارة من نوع "مرسيدس 500" طراز قديم باقتحام منزل بديع الحاج في كامد اللوز في البقاع الغربي وقاموا بخطف صاحب المنزل واقتادوه الى جهة مجهولة، فيما استطاع اثنان كانا في منزل المخطوف لحظة وقوع عملية الخطف وقد تمكنا من الفرار".

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