الناتو اعلن تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 2.53 مليار دولار

أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 2.53 مليار دولار. ولفت في مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الى إن الحلف وقع عقودا بقيمة 2.4 مليار يورو 2.53 مليار دولار لدعم الذخيرة العسكرية الرئيسية في أوكرانيا.

وأوضح ستولتنبرغ أن "مليار يورو من أصل المبلغ الكلي (2.4 مليار يورو) أصبحت ضمن طلبيات مؤكدة". وأشار أن الذخيرة تشمل “قذائف مدفعية من عيار 1.55 ملم وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وذخيرة الدبابات القتالية”.

وأكد أمين عام الناتو دعم أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، قائلا إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو". وذكر إن "الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي بانتصار كييف".

من جانبه، شكر زيلينسكي ستولتنبرغ على الدعم، واصفا إياه بأنه “مهم، خصوصا مع دعوة بعض الأصوات إلى إنهاء الدعم العسكري لأوكرانيا”، دون ذكر دولة بعينها.