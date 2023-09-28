شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تتهم بولندا بانتهاك مجالها الجوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

اتهمت بيلاروسيا، الخميس، مروحية بولندية بانتهاك مجالها الجوي مرتين، في حادث جديد بين البلدين المجاورين على وقع توتر شديد.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية عبر تليغرام: «قرابة الساعة 15:20عبرت الطائرة حدود بيلاروسيا بعمق كيلومتر ونصف الكيلومتر. في الساعة 16:22 انتهكت المروحية مجدداً حدود الدولة بعدما توغلت 300 متر».

وأعلنت وزارة الخارجية أنها استدعت القائم بالأعمال البولندي في مينسك، و«احتجت بشدة» على هذا «الانتهاك الجديد».

ونفى الجيش البولندي من جهته أن يكون عبر الحدود مندداً بإعلان «كاذب» من السلطات البيلاروسية.

وأكدت قيادة العمليات في الجيش البولندي عبر منصة «إكس»: «كل التسجيلات التي قامت بها محطات مراقبة الرحلات ومحطات الرادار تؤكد أن هذا الأمر لم يحدث». وأضافت: «الجيش البولندي يحترم التدابير والأنظمة المتعلقة بحرمة الحدود»، منددة بحصول «استفزاز وتضليل إعلامي».

وقالت مينسك في وقت سابق إن «نكران واقعة واضحة سيكون أمراً سخيفاً من المسؤولين البولنديين»، وطالبت «بتحقيق فوري وموضوعي».

ووقع حادث مماثل عند الحدود البيلاروسية في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، حين نفذت مروحية بولندية من طراز إم إي - 24 توغلاً قصيراً، بحسب مينسك. وتصاعد التوتر بين بيلاروسيا المتحالفة مع موسكو وبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدء حرب أوكرانيا في 2022 والأزمة مع الغرب. وتتبادل سلطات البلدين بانتظام الاتهامات باستفزازات عسكرية.