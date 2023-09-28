شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بنغازي - (أ ف ب)

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو في موسكو المشير خليفة حفتر، الذي يقوم بزيارة لروسيا، وفق ما أعلنت قوات حفتر في شرق ليبيا، الخميس.

وأكدت القيادة العامة ل «القوات المسلحة العربية الليبية» عبر صفحتها على فيسبوك، أن حفتر يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في العاصمة الروسية موسكو.

وهو اللقاء الأول بين بوتين وحفتر منذ عام 2019، وفق وسائل إعلام ليبية.

وكان حفتر، وصل الثلاثاء إلى روسيا لبحث الأوضاع في بلاده والعلاقات الثنائية. وكان في استقباله نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، الزعيم السابق لجمهورية إنغوشيا ذات الغالبية المسلمة. وسبق أن زار يفكيروف مراراً الشرق الليبي للقاء حفتر.

ويعود آخر لقاء جمع الرجلين إلى 17 أيلول/سبتمبر، وجرى في بنغازي في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، القوات الموالية لحفتر، بعد أيام قليلة على الفيضانات التي أسفرت عن آلاف القتلى والمفقودين في الشرق الليبي، لاسيما مدينة درنة.