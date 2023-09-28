شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مأساوية لبحث الشرطة المكسيكية عن سبعة مختطفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت عملية البحث عن 7 مختطفين في جنوب المكسيك، نهاية مأساوية عقب العثور على ناجٍ وحيد، و6 جثث، في منطقة صحراوية معزولة. وقال المحققون في ولاية زاكاتيكاس: إن الناجي الوحيد أصيب بجروح بالغة في رأسه، لكن حالته مستقرة، فيما كانت الجثث الست ملقاة على مقربة منه.

ورفض المحققون تأكيد أن المتوفين والمصاب، هم الأشخاص السبعة الذين تم اختطافهم من داخل إحدى المزارع، الأحد الماضي.

وأكد رودريجو ريس قائد الشرطة، نبأ القبض على اثنين من المشتبه فيهم، مؤكداً وجود احتمالية كبيرة لتورطهما في جريمة الاختطاف والقتل.

وأشار إلى أن جثث الضحايا ستُنقل من موقع الحادث النائي، من أجل فحصها بعناية في عاصمة الولاية، بحسب شبكة «سي بي إس». وشهدت ولاية زاكاتيكاس، في وقت سابق، تظاهرات لأهالي المخطوفين للمطالبة بالعثور عليهم، فيما أكدت الشرطة أن اختطافهم لا علاقة له بإجبار العصابات الإجرامية للشباب على العمل لحسابها.