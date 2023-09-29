شكرت عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائب غادة أيوب، أفراد الطاقم الطبي في السفارة الألمانية الذي قدم إليها كل الإسعافات الطبية، بعد تعرضها لعارض صحي خلال مشاركتها في العيد الوطني الألماني في دارة السفير الألماني في بعبدا.
وطمأنت أيوب كل الذين اتصلوا بها، بعدما تم تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها "قد تعافت بعدما أخذت قسطا من الراحة".
كانت هذه تفاصيل خبر غادة أيوب شكرت للطاقم الطبي في السفارة الألمانية تقديمه الإسعافات الطبية بعد تعرضها لعارض صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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