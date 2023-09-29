غادة أيوب شكرت للطاقم الطبي في السفارة الألمانية تقديمه الإسعافات الطبية بعد تعرضها لعارض صحي

شكرت عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائب غادة أيوب، أفراد الطاقم الطبي في السفارة الألمانية الذي قدم إليها كل الإسعافات الطبية، بعد تعرضها لعارض صحي خلال مشاركتها في العيد الوطني الألماني في دارة السفير الألماني في بعبدا.

وطمأنت أيوب كل الذين اتصلوا بها، بعدما تم تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها "قد تعافت بعدما أخذت قسطا من الراحة".