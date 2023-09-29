شكرا لقرائتكم خبر عن التزامات أممية بالتوصل لحل سياسي بين الليبيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التزامهما بالعمل معاً من أجل التوصل إلى حل سياسي ‏مستدام، على أساس حوار شامل بين الليبيين.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء في بيان مشترك إثر لقاء عقد في بروكسل اليوم، بين ‏الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا، وناقشا كيفية تنسيق وتعزيز ‏الجهود السياسية لدعم المسار نحو السلام والاستقرار في ليبيا.‏

الانقسام وكارثة درنة

ألقى سكان غاضبون بالمسؤولية عن كارثة انهيار سدي درنة على السلطات، بسبب عدم إصلاح السدين في عام 2007 وسط حرب أهلية بدأت بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.

وسيطر على درنة حتى عام 2019 مسلحون منتمون لجماعات منها تنظيم الدولة الإسلامية.