شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الديمقراطية الأمريكية في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن هناك شيء خطير يحدث في أمريكا وهو تعريض الديمقراطية للخطر.

وتابع: مستقبل الديمقراطية في أمريكا يكمن في دستورنا ولا مكان للعنف السياسي، وفقا للعربية.

ماذا يحدث في أمريكا؟

أورد الجمهوريون الذين يقودون تحقيقا بهدف مساءلة الرئيس جو بايدن، توطئة لعزله، تفاصيل عن مدفوعات جنبية لأفراد عائلته في جلسة استماع أولى اليوم الخميس، لكنهم لم يقدموا دليلا على أن الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي استفاد شخصيا من أي مدفوعات.

حسب "رويترز"، كانت جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عبارة عن مراجعة للأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر نجل بايدن (53 عاما).

وقال جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب: "الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد". وأضاف أن بايدن كذب بشأن التعاملات التجارية لأفراد أسرته ولم يضع حاجزا بينهم وبين واجباته الرسمية.

وقال ديمقراطيون وعدد من الشهود المستقلين إنه لا يوجد دليل على أن بايدن تلقى أيا من هذه المدفوعات، أو شارك في سلوك غير لائق أثناء عمله نائبا للرئيس بين عامي 2009 و2017. ونفى البيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات، كما رفض التحقيق ووصفه بأن وراءه دوافع سياسية.