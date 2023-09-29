عميد هندسة عين شمس خلال الاحتفال بتخرج الدفعة ٦٨



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

احتفلت كلية الهندسة جامعة عين شمس بتخريج الدفعة رقم ٦٨ بحضور عمر الحسيني عميد الكلية، الدكتور David Tann عميد كلية الهندسة بجامعة ايست لندن الشريك الرئيسي لمنح الشهادات المزدوجة للبرامج الدولية، عمرو شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أحمد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أكرم فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عبد القوي خليفة وزير المرافق ومحافظ القاهرة السابق، هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، محمد الحسيني الطوخي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق.

وهنأ عمر الحسيني عميد الكلية الخريجين، كما وجه التحية لأولياء الأمور الذين بذلوا مجهود كبير طوال الأعوام الماضية حتى يكون أبنائهم من خريجي كلية الهندسة جامعة عين شمس التي تعد من أفضل كليات الهندسة في مصر وعلى المستوى الإقليمي، لافتا أن طلاب هندسة عين شمس هم سفراء للكلية علي المستوى المحلي وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس هو المطلوب الأول في سوق العمل سواء محليا أو إقليميا؛ مؤكدا أن ما قام الطلاب بتحصيله من خبرات متراكمة يعود عليهم بالنفع عند اقتحامهم سوق العمل.

وأضاف أن هندسة عين شمس قامت بتخريج خرجت أجيال عديدة من المتميزين أفادوا وطنهم علي مدار سنوات منهم ٢ رؤساء وزراء واكتر من ١٥ وزير والعديد من المحافظين و العديد من رؤساء الهيئات والشركات المحلية والعالمية.

وأوضح جميع برامج الكلية معتمدة محليا وبعضها دوليا مثل شهادة CIAT و شهادة ABET والتي تعد اعلي مستوي للاعتماد الدولي لاول مرة علي مستوي الجامعات الحكومية.

شهد الحفل تكريم ٦٠٠ طالب وطالبة من خريجي الكلية و١٨٠٠ من عائلاتهم سواء من البرامج البينية الدولية أو التخصصية، كما قام كورال الكلية بتقديم عدة فقرات غنائية.

وشملت الاحتفالية عروض فنية واستعراضية عديدة.

