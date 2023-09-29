عقب توجيهات الرئيس بعلاجه على نفقة الدولة.. أشرف فولة: حاجة فوق الوصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال أشرف فولة، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، إنه متواجد حاليا في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بعد قرار الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، موضحا أن قرار الرئيس السيسي تاريخي بالنسبة له.

وأضاف فولة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، مساء الخميس، أنه لم يكن يتخيل حينما نشر منشور يستغيث بالمسؤولين أن الرئيس السيسي شخصيا سيهتم به، متابعًا: "بشكره جدا على اهتمامه، مكنش في خيالي أن الرئيس السيسي بنفسه هو اللي يهتم بيا، حاجة فوق الوصف".

وتابع بطل العالم في كمال الأجسام، أنه "منذ 6 أشهر أعاني من مشاكل في ارتفاع ضغط الدم، وقمت بعمل فحص كامل واكتشف الاطباء وجود مشاكل في الكلى.

وأكمل: "الدكتور قالي انت ماشي إزاي على رجلك، وبدأت أخرف في الكلام وبدأت أدخل في غيبوبة ودخلت عناية مركزة، وبدأت قصة علاجي لغاية ما شيلت الكليتين"، مضيفًا: أخضع لجلسات غسيل كلوي لمدة 3 مرات أسبوعيا، بسبب التكيسات المرتفعة على الكلى وصحابي نصحوني أن لازم استغيث واكلم المسؤولين خصوصا أن التكاليف عالية".

واستطرد: "منذ 5 أسابيع أناشد وزارة الشباب والرياضة ولا أحد يرد، لما وصلني تكليف الرئيس السيسي لعلاجي على نفقة الدولة مكنتش مصدق".