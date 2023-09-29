اندلاع حريق داخل محل أحذية أسفل عقار ببشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل محل أحذية أسفل عقار شمال الجيزة اليوم الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمنطقة بشتيل.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال.
تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل محل أحذية أسفل عقار بشارع الجمعية الزراعية ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران دون امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.