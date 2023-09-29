شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات للحوار الوطنى بشأن قضية نظم الرعاية الصحية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعى التى عقدت فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية، حيث انتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية نظم الرعاية الصحية في مصر" حكومي – خاص -أهلى – التأمين الصحى الشامل".

توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه في قضية نظم الرعاية الصحية على التوصيات التالية:

– تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية.

- ضرورة الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقا لأحداث النظم الدولية مما يستدعى سرعة إصدار هذا القانون المنظم لما لها من أهمية على القطاع الصحى وحفظا لحقوق الأطباء والمرضى.

- التوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الان وذلك تمهيدا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

- إضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل .

- صدور قرار تنفيذى من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة .