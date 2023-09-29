اصابات جراء ‏القاء قنبلة على مطعم الجواد قرب نادي الغولف للمرة الثانية خلال شهر

تحدثت معلومات عن سقوط اصابات جراء ‏القاء قنبلة على مطعم الجواد قرب نادي الغولف على طريق المطار للمرة الثانية خلال شهر. ولفتت المعلومات الاولية الى ان الخوات هو السبب الرئيسي للموضوع.

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