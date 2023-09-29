ترامب يتهم القاضية الفدرالية التي تنظر بقضيته بعدم الحياد وأنها "تكن الكراهية" لشخصه

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب القاضية الفدرالية التي تنظر في القضية التي يحاكم بشأنها، بتهمة التلاعب بنتائج الانتخابات في 2020، بأنها "تكن العداء له"، مطالبا إياها بالتنحي عن القضية. القاضية بدورها رفضت الاتهام، مؤكدة على انعقاد موعد محاكمة ترامب القادمة في آذار من العام القادم.

ورفضت القاضية تانيا تشاتكان طلب الرئيس السابق، مؤكّدة مجدّداً على حيادها.

وكان محامو ترامب قد طلبوا في 11 أيلول من القاضية الفدرالية التنحّي، معلّلين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترؤّسها جلسات محاكمة لمتّهمين بالمشاركة في الهجوم على مبنى الكابيتول في 2021، حين اقتحم مئات من أنصار ترامب مقرّ الكونغرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وفي مذكّرة التنحي التي تقدموا بها، قال محامو الرئيس الجمهوري السابق إنّ "القاضية تشاتكان اقترحت، في ما يتّصل بدعاوى أخرى، وجوب محاكمة الرئيس ترامب وسجنه".

وردت القاضية بالقول إنّ ما أدلت به خلال جلسات الاستماع المشار إليها، ولا سيّما لجهة أنّ المشاركين في الهجوم على مبنى الكابيتول تصرّفوا "من منطلق ولاء أعمى لشخص، هو بالمناسبة، لا يزال حرّاً اليوم"، لم يكن سوى سرد للواقع وردّ على طلب المتّهمين من المحكمة الرأفة بهم.

وأضافت أنّ أيّاً من التصريحات التي أدلت بها في هذا السياق لا يندرج في إطار "محاباة أو عداء عميق من شأنه أن يجعل إصدار حكم عادل أمراً مستحيلاً"، وهو الشرط الذي حدّدته المحكمة العليا لطلب تنحّي قاض عن قضية ينظر فيها، مشدّدة على أنّ تنحّي القضاة يجب أن يظل أمراً استثنائيا.

يذكر أن ترامب سبق واتّهم القاضية تشاتكان بأنّها تكنّ "كراهية" له، عندما حدّدت موعد بدء محاكمته في 4 آذار المقبل، ما أثار استياء محاميه الذين كانوا قد طلبوا أن تبدأ المحاكمة في نيسان 2026.