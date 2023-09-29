شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب شبح الإغلاق.. موظفو البيت الأبيض يستعدون للإجازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى موظفو البيت الأبيض إرشادات عن كيفية تأثرهم بحدوث إغلاق حكومي، في أحدث مؤشر على الاستعدادات التي تجري بشكل متسارع للقوة العاملة الاتحادية في الولايات المتحدة، في ظل تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق، قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك يوم الأحد المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الموازنة بالبيت الأبيض بعث برسالة الكترونية يوم الخميس، إلى الموظفين يبلغهم فيها بتقسيمهم إلى 3 فئات، فئة معفاة وأخرى مستثناة وثالثة ستحصل على إجازة.

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وجرى إبلاغ جميع العاملين الحاصلين على إعفاء واستثناء بأنه يجب عليهم الحضور للعمل اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

استثناء كبار الموظفين

ويشمل الاستثناء كبار موظفي البيت الأبيض، مثل الموظفين المكلفين، وتشمل هذه المجموعة كبير الموظفين، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، والسكرتير الصحفي من بين آخرين.

ووفقًا للرسالة الالكترونية، سيُعد الموظفون الآخرين في إجازة ما لم يتلقوا تعليمات أخرى من رؤسائهم، ويجب أن يتوقف جميع العاملين الحاصلين على إجازة، عن العمل منتصف ليل الأحد، الموافق الأول من أكتوبر.

ويستثنى من ذلك العمل لمدة 4 ساعات "لاستكمال أعمال الإغلاق بشكل منظم"، وفقًا للرسالة.