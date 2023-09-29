رحلة "شمس" الأولى.. طبيب مشارك في واقعة الولادة داخل القطار يكشف التفاصيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - جمال محمد ومحمود عجمي:

إشادة نالها 3 أطباء من أبناء محافظتي أسيوط وسوهاج، بعدما تمكنوا من مساعدة فتاة عشرينية في الولادة داخل عربة قطار يوم الأربعاء.

يقول الدكتور عصام نان النجار، استشاري قلب وأوعية في مستشفى أسيوط العام، وأحد المشاركين في الولادة قال: كنت في رحلة على القطار رقم (976 VIP ) والذي انطلق من القاهرة في الثامنة مساء، متجهًا نحو أسوان ولا يتوقف إلا في عواصم المحافظات فقط، وفي تمام الواحدة فجرًا سمعنا صراخ فتاة برفقة زوجها، اكتشفنا أنها حامل وفي حالة ولادة صعبة، وبالصدفة تواجد الدكتور إسلام أبو شامة أخصائي نساء وولادة، وزوجته الدكتورة سوزان علاء طبيبة أطفال من محافظة سوهاج، وشخص رابع مسعف، وبدأنا نتابع الحالة.

أضاف نان لـ"الخليج 365": أكد لي الدكتور إسلام أن الحالة صعبة وتحتاج للولادة السريعة، وكما نُطلق عليها "فور فينجر" أي أن عنق الرحم مفتوح للغاية، ولابد من الولادة سريعًا، وقمت بالكشف عليها يدويا ووجدت نبضها ضعيف، فتحدثت مع رئيس القطار من أجل إيقاف القطار في ملوي، ولكن قال الأمر صعب لعدم ترتيب الأمر مسبقا، وقرر ايقافه في محطة ديروط بأسيوط.

وتابع: طلبوا الذهاب بالحالة لأقرب مستشفى، ولكننا رفضنا بعد أن أكد الدكتور إسلام أن الحالة حرجة، ولن تتحمل نقلها لمستشفى لاحتمالية حدوث نزيف، وقرر استكمال الولادة في القطار، وقال إن الحالة بكرية ولابد من عمل شق في الرحم.

وأضاف: جرى عمل اللازم بعدما وجدنا "مقص" مع أحد الركاب، وقام عمال البوفيه بإحضار ماء ساخن، والولادة تمت والقطار يسير وكنا اقتربنا حينها من مدينة أسيوط وهناك جرى نقل الحالة بعد الترتيب مع مرفق الإسعاف لانتظارنا هناك.

وأشار الدكتور عصام إلى صعوبة الموقف: أخذنا على عاتقنا المسئولية ولن يرحمنا أحد لو حدث مكروه للحالة، ولكن كان قرار الدكتور إسلام صائبًا، وفضل الله ومعونته كانت رحيمة بالسيدة التي وجدت 3 أطباء ومسعف معها في القطار، وفي النهاية قامت زوجة طبيب الولادة وهي أخصائية أطفال بعمل اللازم للطفلة والاطمئنان عليها.

وأنهى الطبيب حديثه: والد الطفلة قرر في نهاية الرحلة وقبل الخروج من عربة القطار أن يسمي ابنته "شمس" لتتعالى الزغاريد في سيارة القطار، بعد ساعة عصيبة لولادة السيدة بدون أية إمكانيات طبية.