تريند اليوم| حقيقة تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب واستشاري نفسي لفريق نيوكاسل يونايتد



محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية قوائم الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وجاء ضمن أبرزها: حقيقة تدريس مسيرة الفنانة سميحة أيوب بالمناهج، ومباريات الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري مان سيتي.



سميحة أيوب

سميحة أيوب عن تدريس مسيرتها في كتاب دراسي: "بقينا نفكر زي البلاد المتحضرة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد الكتب الدراسية الخاصة بمنهج الصف السادس الابتدائي، وتصدرت إحدى صفحاته صورة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، مصحوبة بسطور عن مسيرتها.



الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري



الإسماعيلي يقسو على الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري المصري

نجح الفريق الأول للنادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز على حساب النادي الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي اقيمت بينهما على استاد الإسماعيلي منذ قليل في الجولة الثانية للدوري المصري.

مان سيتي



بعد الفوز على مان سيتي.. نيوكاسل يلجأ لاستشاري نفسي لهذا السبب

كان الفوز على جوارديولا كافيًا للتعاقد مع استشاري نفسي للاعبي نيوكاسل يونايتد، إذ وجدت إدارة النادي أن المشجعين غير مستوعبين للطفرة في أداء الفريق فكيف يشعر إيدي هاو ولاعبيه.



مانسشتر يونايتد

"الأمر متروك له".. تين هاج يتحدث عن مشكلته مع سانشو

تحدث إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بعد الفوز على كريستال بالاس في كأس كاراباو 3-0، عن أداء سفيان أمرابط وغياب سانشو عن الفريق.