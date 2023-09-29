مجلس النواب الأميركي صوت ضد طلب استبعاد المساعدات المقدمة لأوكرانيا من ميزانية وزارة الخارجية

صوت مجلس النواب الأميركي، ضد طلب استبعاد المساعدات المقدمة لأوكرانيا من ميزانية وزارة الخارجية الأميركية لعام 2024 الذي قدمته عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين.

وتم رفض التعديل الذي قدمته عضوة الكونغرس عن الحزب الجمهوري بأغلبية 342 عضوا في مجلس النواب، مقابل تأييده من قبل 90 من أعضاء الكونغرس.

وكان من المفترض أن تحظر المبادرة تمويل أوكرانيا من ضمن مخصصات الميزانية لأنشطة وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية في العام التالي.

ويثير إدراج التمويل المخصص لأوكرانيا في ميزانية الدفاع الوطني للبلاد معارضة حادة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وقد أصبح عقبة أمام تمرير الميزانية.