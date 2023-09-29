بلينكن: الكثير من الدول تحذر بكين من احتمال استخدام القوة ضد تايوان

اشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "الكثير من الدول "تحذر بكين" من احتمال استخدام القوة ضد تايوان"، لافتا إلى أن "50% من حركة الحاويات في العالم تمر عبر مضيق تايوان كل يوم، وإذا اندلعت أزمة حول تايوان، فستنشأ أزمة اقتصادية عالمية".

ورأى أن "محاولات واشنطن لتطوير نهج مشترك مع الحلفاء والشركاء الأجانب تجاه الصين تؤتي ثمارها.. فمثلا فيتنام تريد إقامة شراكة أقوى وأكثر شمولا مع الولايات المتحدة، والعلاقات بين واشنطن وهانوي تصل إلى مستوى جديد وغير مسبوق".

يشار إلى أن الصين زادت في الأشهر الماضية من وتيرة المناورات والطلعات الجوية، وهي تشدد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

هذا وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، خلال محادثاته مع مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك ساليفان، أن قضية تايوان تظل خطا أحمر في العلاقات بين واشنطن وبكين لا يمكن تجاوزه.