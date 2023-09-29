شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام 8 أدوات رقابية.. حصاد نشاط النائبة نهى أحمد زكى بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة نهى أحمد زكى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثالث كالآتي:

- استخدام 8 أدوات رقابية

- شارك في 32 جلسة عامة و59 حضور باللجان النوعية

- 13 كلمة داخل الجلسة

- تقدم بـ 6 طلبات خدمية

- شارك فى 13 زيارة و27 ندوة

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا فى الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين.