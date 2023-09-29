السفير الروسي لدى روما: إيطاليا أصبحت طرفًا غير مباشر في الصراع الأوكراني إلى جانب كييف

أعلن السفير الروسي لدى روما، أليكسي بارامونوف، أن "إيطاليا أصبحت طرفًا غير مباشر في الصراع الأوكراني إلى جانب كييف"، معتبرا ان "العلاقات الروسية مع إيطاليا تشهد الآن لحظة دراماتيكية، فنحن نرى كيف وجدت إيطاليا نفسها خلال عام ونصف تخت تأثير الانصياع إلى الكتلة والضغوط الخارجية والعواطف، منزوعة من جانب واحد عن روسيا".

ولفت الى ان "روما منخرطة في إمداد نظام كييف بالأسلحة والبيانات الاستخباراتية ونشر الدعاية الأوكرانية المناهضة لروسيا وما إلى ذلك، وللأسف مثلها مثل دول الناتو الأخرى، أصبحت الجمهورية الإيطالية طرفا بشكل غير مباشر في الصراع الأوكراني إلى جانب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي".

في الوقت ذاته، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وروما لا تزال قائمة، مما يجعل من الممكن نقل الموقف الروسي بشأن القضايا المهمة إلى القيادة الإيطالية.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.