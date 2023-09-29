أعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرميني نازلي باغداساريان، أن "أكثر من 78.3 ألفا من سكان إقليم قرة باغ، انتقلوا إلى أرمينيا، من تاريخ 24 ايلول الجاري".

هذا ودعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، السكان الأرمن في قره باغ، إلى عدم مغادرة منازلهم، وأن يكونوا جزءا من المجتمع الأذربيجاني. وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان صرح في وقت سابق، بأنه لن يبقى أرمني واحد في الإقليم.

وبحسب السلطات الأرمنية، كان يعيش في المنطقة 120 ألف شخص، قبل تفاقم الأوضاع مؤخرا.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الفريقين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

وتضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.