"النشرة": الجيش حرر مخطوفا من كامد اللوز البقاع الغربي والقى القبض على الخاطفين

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن أنه "تم تحرير المخطوف فجراً ب. ح من كامد اللوز البقاع الغربي، وإلقاء القبض على الخاطفين من قبل مخابرات الجيش"

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