افاد مراسل "النشرة"، في النبطية، عن أن "دورية من مكتب امن الدولة- مرجعيون وحاصبيا، اوقفت السوري م.ش في مخيم مرج الخوخ خراج بلدة ابل السقي، لقيامه بعدة سرقات في المنطقة، حيث تم سوقه الى مكتب مرجعيون بناء لاشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": توقيف سوري في مخيم مرج الخوخ خراج بلدة ابل السقي لقيامه بعدة سرقات في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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