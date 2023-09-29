"فتح": المعلومات عن حل مشكلة المشتبه بهم بجريمة العرموشي وإخراجهم من المخيم عارية من الصحة

اشار المكتب الاعلامي لحركة "فتح" في منطقة صيدا، الى انه "يتم ترويج خبر عن حل لمشكلة القتلة المجرمين المشتبه بهم في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه والتوصل لإخراجهم خارج المخيم، وذلك بعد الاجتماع الذي عُقد في مكتب الشيخ ماهر حمود بحضور قيادة حركة "أمل".

وولفت في بيان، الى ان "بعد انتشار هذه الأخبار، قمنا بالتواصل مع حركة "أمل" ممثلة ببسام كجك الذي أكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وأنه لم يتم تناول قضية خروج المطلوبين من المخيم من أي جهة، إنما كانت بنود الاجتماع في البحث في استكمال تنفيذ خطوات الاتفاق، والتي من ضمنها تسليم المطلوبين إلى العدالة اللبنانية، معتبرا أننا كنا نمثل حركة "فتح" في الاجتماع، ولن نقبل أن يتجرأ أحد على ذكر تهريب المشتبه بهم إلى خارج المخيم".