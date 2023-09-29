انت الان تتابع خبر الدفاع الجوي الروسي يدمر 11 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وكالوجا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية - واحدة فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة كورسك".



يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل منتظم المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريبية. وفي مقاطعة كورسك يعتبر مستوى التهديد الإرهابي مرتفعًا.

كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.