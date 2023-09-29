"اليونيسف": العاصفة التي ضربت ليبيا تسببت بنزوح أكثر من 16 ألف طفل يعيشون ظروفا صعبة

أعلنت "اليونيسف" أن "العاصفة التي ضربت مناطق شرق ليبيا مؤخرا تسببت بنزوح أكثر من 16 ألف طفل"، لافة الى "إنهم يعيشون ظروفا نفسية واجتماعية صعبة". واوضحت أن "هناك عددا أكبر بكثير من الأطفال تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب".

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنها "تعمل مع السلطات والشركاء منذ بداية المأساة للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر في المناطق المتضررة".

وفي السياق نفسه أكدت "بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أن الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وأهمية التغيير".

وذكرت إن "الفيضانات خلفت ما لا يقل عن 4255 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصا في عداد المفقودين، واضطر نحو 43000 شخصا للنزوح".