شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكونغرس الأمريكي يعتزم التصويت على استبعاد أوكرانيا من الميزانية والان مع التفاصيل

أعلنت عضوة مجلس النواب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، أن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي سيقوم بالتصويت بشأن مسألة استبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانية الولايات المتحدة المخصصة للدفاع.

وقالت غرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي”إكس”: “بعد أسابيع من الطلبات بشأن استبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانيتنا المخصصة للدفاع، سيتم التصويت في مجلس النواب بشأن تنفيذ هذا القرار”.

واعتبرت النائبة هذا الإجراء “انتصارًا” للولايات المتحدة، مضيفة: “الآن، كل ما علينا فعله تمرير تعديلي لإلغاء الشيكات المفتوحة لصالح أوكرانيا من مشروع القانون المتعلق بالتخصيصات للعمليات الحكومية والأجنبية”.

ويثير إدراج التمويل المخصص لأوكرانيا في ميزانية الدفاع الوطني للبلاد معارضة حادة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وقد أصبح عقبة أمام تمريرالميزانية.

وكانت النائبة مارجوري تايلور غرين، قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستصوت ضد ميزانية مؤقتة أو كاملة حتى يتم استبعاد تخصيصات لأوكرانيا.

واقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.

وطلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.