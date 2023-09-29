شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات للحوار الوطنى بشأن الحرف التراثية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعى التى عقدت فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية، حيث انتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية "سياسات ومؤسسات".

وجاءت التوصيات فيما يخص الحرف التراثية كالآتى:

- تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقا لخطط تسويقية مدروسة وبما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية

- تكليف "أطلس الفولكلور" بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية حيث إنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع استراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية سليمة

- إنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة