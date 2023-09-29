توقيف باص في حامات يقل سوريين دخلوا خلسة الى لبنان

تمكنت دورية من شعبة المعلومات عند الأولى من بعد منتصف الليل ، من توقيف باص يقوده لبناني وعلى متنه 12 سوريا دخلوا خلسة إلى لبنان عبر معبر غير شرعي في وادي خالد. وبعد رصدهم تم توقيفهم على الطريق البحرية في حامات باتجاه بيروت وتم تسليمهم لفصيلة درك البترون.

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