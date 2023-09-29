انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 11000 ليرة وارتفاع المازوت 8000 ليرة

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 11 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 10 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 8 آلاف ليرة مع استقرار في سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: البنزين 95 أوكتان: 1832000 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: 1870000 ألف ليرة المازوت: 1773000 ألف ليرة الغاز: 954000 ألف ليرة

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