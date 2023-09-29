المرصد الاوروبي: غياب المحاسبة أدى الى مزيد من الإنهيار في قطاعات الدولة اللبنانية

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن غياب المحاسبة أدى الى مزيد من الإنهيار في قطاعات الدولة اللبنانية كافة وشلل كامل في المؤسسات.

واضاف المرصد: "ما حدث بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مريب، فالرجل الذي بحقه مذكرتي توقيف دولتين وعلى أيامه وقع الانهيار الكبير وحوّلت المليارات الى الخارج وهو متهم بتبييض الاموال والاثراء الغير المشروع والتزوير واستعمال المزور نسي الجميع بمن فيهم القضاء والاعلام اللبناني أمره وكأنها مرحلت ومرّت".

وتساءل المرصد "هل يعقل طيّ صفحة 30 سنة في المصرف المركزي اللبناني دون معرفة ما حصل هناك؟، حقّ اللبنانيين معرفة ما الذي أوصلهم الى هنا ومن "سرق" جنى عمرهم"، مضيفا: "لا يجوز الاستمرار بهذا الشكل في الدولة اللبنانية تطوى الملفات على قاعدة عفا الله عما مضى، فأين التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت؟ الى ماذا توصل التحقيق في قضية رياض سلامة؟ ماذا عن التدقيق الجنائي؟"، معتبرا أن "على القضاء اللبناني دور يجب أن يلعبه لمصلحة الشعب اللبناني ولكن لا يبدو حتى الساعة أنه يقوم به".