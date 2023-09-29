أكد قائد القوة الامنية المشتركة في مخيم عين الحلوة اللواء محمود العجوري في حديث لــ"النشرة" ان اطلاق النار الذي جرى صباحا في المخيم سببه اشكال فردي ولا علاقة له بخطوة انتشار القوة الامنية عند مداخل مدارس وكالة الاونروا واخلاءها من المسلحين.
وأكد أن قوات الامن الوطني الفلسطيني اعتقلت مطلقي النار وستقوم بمحاسبتهما، مطمئن أن الاوضاع في المخيم هادئة ومستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر العجوري لـ"النشرة": إطلاق النار صباحا في مخيم عين الحلوة اشكال فردي ولا علاقة له بانتشار القوة الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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