شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو/ وام

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وأفاد فرع الإدارة للهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له بوقوع زلزال في الساعة 4:40 فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 20:40 مساء الخميس بتوقيت موسكو) بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وكان مركز الزلزال في البحر على بعد 123 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب وكانت بؤرة الزلزال على عمق 66 كيلومتراً في في المحيط الهادئ.

وأضاف البيان أن سكان مدينة كوريلسك وعدداً من القرى في جزيرة إيتوروب شعروا بالهزات الأرضية ولم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.