الارشيف / اخبار العالم

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو/ وام
ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.
وأفاد فرع الإدارة للهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له بوقوع زلزال في الساعة 4:40 فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (الساعة 20:40 مساء الخميس بتوقيت موسكو) بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر وكان مركز الزلزال في البحر على بعد 123 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب وكانت بؤرة الزلزال على عمق 66 كيلومتراً في في المحيط الهادئ.
وأضاف البيان أن سكان مدينة كوريلسك وعدداً من القرى في جزيرة إيتوروب شعروا بالهزات الأرضية ولم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية نتيجة الزلزال.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا