شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تصد هجوماً أوكرانياً وتسقط 11 مسيرة خلال هجوم ليلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو (أ ف ب)

أكدت روسيا الجمعة، أنها أسقطت خلال الليل 11 مسيّرة أوكرانية، فيما أشار حاكم محلي إلى تضرر محطة لتوزيع الكهرباء جراء هذه الهجمات في بلدة روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية في رسالة عبر تيليغرام: «دمرت 11 طائرة أوكرانية من دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي، إحداها فوق منطقة كالوغا و10 فوق منطقة كورسك».

وفي وقت سابق قال حاكم كورسك رومان ستاروفويت، إن المنطقة الحدودية مع شرق أوكرانيا «تعرضت لهجوم كثيف» بمسيّرات أوكرانية.

في بلايا على بعد أقل من 25 كيلومتراً من الحدود، «ألقت مسيّرة أوكرانية عبوتين متفجرتين على محطة توزيع كهرباء» على ما قال الحاكم عبر تيليغرام.

وأوضح: «اندلعت النيران في أحد المحولات. وقد حرّمت خمس بلدات ومستشفى من التيار الكهربائي. وتوجهت فرق الإغاثة إلى المكان».

وأضاف أن التيار «سيعاد في أسرع وقت ممكن».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تيليغرام أنها دمرت مسيّرتين أوكرانيتين فوق منطقة بلغورود المجاورة.

وأوضحت الوزارة أن المسيرة الأولى دُمرت قرابة الساعة 17:00 الخميس، والثانية بعد أربع ساعات على ذلك.

وأوضحت الوزارة: «دُمرت المسيّرة الأوكرانية فوق منطقة بلغورود من قبل الدفاعات الجوية».

وتقع منطقتا بلغورود وكورسك عند حدود شرق أوكرانيا.

ومنذ باشرت أوكرانيا هجومها المضاد في مطلع حزيران/يونيو، تعرضت روسيا لموجة هجمات بمسيّرات ألحقت أضراراً بأبنية حتى في موسكو.