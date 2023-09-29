شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. 13 قتيلاً و50 جريحاً جراء انفجار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قُتل 13 شخصاً على الأقل، وأصيب خمسون بجروح في انفجار وقع قرب مسجد في ولاية بلوشيستان في باكستان على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ونقلت «دون نيوز» عن مسؤول في إقليم ماستونغ قوله: إن الانفجار وقع عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت وزارة الداخلية الباكستانية أن «عناصر إرهابية» نفذوا الهجوم.

وأوضحت في بيان أن «الهجوم على أبرياء أتوا للمشاركة في موكب في عيد المولد النبوي يشكل عملاً آثماً».

وكتب وزير الإعلام في ولاية بلوشيستان جان اشاكزاي عبر منصة «إكس» أن حصيلة القتلى ترتفع.