أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 277 ألفا و660 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 277 ألفا و660 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و687 دبابة و8 آلاف و972 من المركبات المدرعة و6 آلاف و409 من النظم المدفعية و794 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و536 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و836 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 930 من المعدات الخاصة و4 آلاف و991 طائرة مسيرة وإسقاط 1529 من صواريخ كروز وغواصة واحدة”.